Механизм выдачи Казахстаном уехавших из России уклонистов: Три ключевых аспекта
Адвокат Михальчик разъяснил нюансы выдачи Казахстаном уехавших из России уклонистов
Казахстану придётся выдать скрывающегося от мобилизации россиянина, только если он станет фигурантом уголовного дела. Адвокат Алексей Михальчик подтвердил в беседе с SHOT заявление Астаны об условиях выдачи российских уклонистов.
"Казахстан имеет право выдать призывника только в рамках уголовного дела. Другой вопрос, что неявка в военкомат — это административное дело. А вот если уже есть именное предписание с местом прохождения службы — заводят уголовное дело", — объяснил юрист.
По его словам, после возбуждения уголовного дела будет сделан запрос в Казахстан, где уже примут решение о задержании призывника из России и его выдаче. Адвокат напомнил, что отказать в этом Астана не сможет, так как уклонение от военной службы признаётся преступлением и в самой республике.
Как сообщалось, с 21 сентября после объявления частичной мобилизации около 98 тысяч россиян уехали в Казахстан. Президент республики Касым-Жомарт Токаев намерен обсудить с Москвой вопрос роста числа приезжающих с территории России. При этом Астана допустила выдачу РФ уклонистов, если на них заведут уголовные дела, объявят в международный розыск, а преступления будут признаваться таковыми и в самой республике.
Новости
Shutterstock