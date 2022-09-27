Механизм выдачи Казахстаном уехавших из России уклонистов: Три ключевых аспекта

Казахстану придётся выдать скрывающегося от мобилизации россиянина, только если он станет фигурантом уголовного дела. Адвокат Алексей Михальчик подтвердил в беседе с SHOT заявление Астаны об условиях выдачи российских уклонистов.

"Казахстан имеет право выдать призывника только в рамках уголовного дела. Другой вопрос, что неявка в военкомат — это административное дело. А вот если уже есть именное предписание с местом прохождения службы — заводят уголовное дело", — объяснил юрист.

По его словам, после возбуждения уголовного дела будет сделан запрос в Казахстан, где уже примут решение о задержании призывника из России и его выдаче. Адвокат напомнил, что отказать в этом Астана не сможет, так как уклонение от военной службы признаётся преступлением и в самой республике.