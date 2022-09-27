Астана обсудит с Москвой проблему роста числа приезжих из РФ

Астана намерена обсудить с Москвой рост числа приезжающих в Казахстан россиян на фоне объявленной частичной мобилизации в РФ. Об этом сказал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры", — заявил он в ходе визита в Туркестан.

Токаев пообещал, что Астана окажет помощь приезжим, однако никаких преференций им предоставлено не будет, при этом все вопросы с миграцией будут решаться с позиции интересов Казахстана.