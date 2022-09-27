Астана обсудит с Москвой проблему роста числа приезжих из РФ
Токаев сообщил, что Астана обсудит с Москвой рост числа прибывающих в страну россиян
Астана намерена обсудить с Москвой рост числа приезжающих в Казахстан россиян на фоне объявленной частичной мобилизации в РФ. Об этом сказал президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры", — заявил он в ходе визита в Туркестан.
Токаев пообещал, что Астана окажет помощь приезжим, однако никаких преференций им предоставлено не будет, при этом все вопросы с миграцией будут решаться с позиции интересов Казахстана.
Накануне в Комитете национальной безопасности Казахстана (КНБ) заявили, что все пограничные пункты пропуска на российско-казахской границе работают штатно. В ведомстве не получали от Москвы уведомлений о введении каких-либо ограничений.
Getty Images / Aliia Raimbekova / Anadolu Agency