Причиной падения давления на "Северном потоке – 2" могла стать диверсия
Тagesspiegel: Причиной падения давления на "Северном потоке – 2" могла быть диверсия
Причиной падения давления в газопроводе "Северный поток – 2" и на обеих нитках трубопровода "Северный поток" могла стать диверсия. К такому выводу пришли источники немецкой газеты Тagesspiegel.
"Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией", — приводит их слова издание.
Ранее сообщалось о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Сейчас проводится расследование. Чрезвычайное происшествие на газопроводе произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм. Позже стало известно, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток".
ТАСС / HANNIBAL HANSCHKE / EPA