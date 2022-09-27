Причиной падения давления на "Северном потоке – 2" могла стать диверсия

Причиной падения давления в газопроводе "Северный поток – 2" и на обеих нитках трубопровода "Северный поток" могла стать диверсия. К такому выводу пришли источники немецкой газеты Тagesspiegel.

"Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией", — приводит их слова издание.