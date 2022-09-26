Падение давления на ветке "Северного потока – 2" произошло из-за утечки газа
На одном из двух газопроводов "Северного потока – 2" в датском районе к юго-востоку от Дуодде произошла утечка газа. Вокруг трубопровода установлена запретная зона, сообщает энергетическое агентство Дании.
"Датские власти были проинформированы о значительном падении давления в газопроводе "Северный поток – 2". По предварительной оценке, утечка произошла на одном из двух газопроводов "Северного потока – 2" в датском районе к юго-востоку от Дуодде", — сказано в сообщении, на которое ссылается РИА "Новости"
Датское морское управление в связи с этим инцидентом выпустило навигационное предупреждение и установило запретную зону радиусом в пять морских миль вокруг трубопровода — это связано с тем, что он "опасен для движения судов".
"За пределами запретной зоны угроз безопасности, связанных с утечкой, нет. Ожидается, что инцидент не повлияет на безопасность поставок газа в Данию", — уточнили в агентстве.
Чрезвычайное происшествие на "Северном потоке – 2" произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм. Как сообщал Лайф, в газопроводе произошло резкое падение давления. Инцидент случился в трубе "А", после чего об этом были уведомлены ответственные службы Дании, Германии, России, Швеции и Финляндии. Проводится расследование.
ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE