Падение давления на ветке "Северного потока – 2" произошло из-за утечки газа

На одном из двух газопроводов "Северного потока – 2" в датском районе к юго-востоку от Дуодде произошла утечка газа. Вокруг трубопровода установлена запретная зона, сообщает энергетическое агентство Дании.

"Датские власти были проинформированы о значительном падении давления в газопроводе "Северный поток – 2". По предварительной оценке, утечка произошла на одном из двух газопроводов "Северного потока – 2" в датском районе к юго-востоку от Дуодде", — сказано в сообщении, на которое ссылается РИА "Новости"

Датское морское управление в связи с этим инцидентом выпустило навигационное предупреждение и установило запретную зону радиусом в пять морских миль вокруг трубопровода — это связано с тем, что он "опасен для движения судов".

"За пределами запретной зоны угроз безопасности, связанных с утечкой, нет. Ожидается, что инцидент не повлияет на безопасность поставок газа в Данию", — уточнили в агентстве.