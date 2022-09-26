Девушка везде заблокировала бывшего, но он нашёл изощрённый способ слать ей угрозы

Жительница Британии получила от своего 29-летнего бывшего молодого человека десятки денежных переводов с различными угрозами. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По данным газеты, девушка встречалась с мужчиной всего три месяца. После расставания он постоянно звонил и писал ей, оставлял на пороге её дома цветы и свечи. Кроме того, он создавал фальшивые аккаунты, чтобы следить за ней. В итоге британка заблокировала экс-возлюбленного во всех соцсетях.

Но мужчина не успокоился на этом и начал переводить ей деньги, а в комментариях писал угрозы и оскорбления. Он требовал разблокировать его и говорил, что она никогда не найдёт другого. Всего женщина получила 41 перевод. Жительница Соединённого Королевства призналась, что из-за этой ситуации она постоянно переживает.

"Я живу в страхе каждый день. Я плохо сплю, потому что постоянно беспокоюсь, особенно если слышу шум ночью. Когда выхожу на улицу, то постоянно оглядываюсь. Это повлияло и на моего сына. У меня должна быть возможность водить его в парк, но я не могу этого делать", — пожаловалась она.

В результате девушка не выдержала и обратилась в правоохранительные органы. Вскоре молодого человека арестовали. Суд приговорил его к 12-месячным общественным работам со 135 часами неоплачиваемой работы и 20 дням социальной реабилитации. Также суд запретил ему общаться с бывшей девушкой и приближаться к её дому в течение двух лет.