НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 сентября, 19:06

Макрон отправится в Белый дом на переговоры с Байденом 1 декабря

<p>Джо Байден и Эмманюэль Макрон. Фото © Getty Images / Phil Noble — WPA Pool</p>

Джо Байден и Эмманюэль Макрон. Фото © Getty Images / Phil Noble — WPA Pool

Президент Соединённых Штатов Джо Байден и глава Франции Эмманюэль Макрон намерены провести переговоры 1 декабря. Об этом сообщила на брифинге в Белом доме пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер.

"Я хочу объявить, что президент <...> и первая леди <...> примут президента Франции Эмманюэля Макрона и [его супругу] Брижит Макрон, которые прибудут в США с государственным визитом 1 декабря", — сказала она.

Макрон: Нужно сделать всё, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров

Макрон: Нужно сделать всё, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров

Тем временем согласованного проведения переговоров с главой Франции в графике президента России Владимира Путина сейчас нет. В Кремле предположили, что "соответствующие инициативы могут последовать", когда Макрон вернётся во Францию после Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров