Макрон отправится в Белый дом на переговоры с Байденом 1 декабря

Президент Соединённых Штатов Джо Байден и глава Франции Эмманюэль Макрон намерены провести переговоры 1 декабря. Об этом сообщила на брифинге в Белом доме пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер.

"Я хочу объявить, что президент <...> и первая леди <...> примут президента Франции Эмманюэля Макрона и [его супругу] Брижит Макрон, которые прибудут в США с государственным визитом 1 декабря", — сказала она.