Макрон отправится в Белый дом на переговоры с Байденом 1 декабря
Джо Байден и Эмманюэль Макрон. Фото © Getty Images / Phil Noble — WPA Pool
Президент Соединённых Штатов Джо Байден и глава Франции Эмманюэль Макрон намерены провести переговоры 1 декабря. Об этом сообщила на брифинге в Белом доме пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер.
"Я хочу объявить, что президент <...> и первая леди <...> примут президента Франции Эмманюэля Макрона и [его супругу] Брижит Макрон, которые прибудут в США с государственным визитом 1 декабря", — сказала она.
Тем временем согласованного проведения переговоров с главой Франции в графике президента России Владимира Путина сейчас нет. В Кремле предположили, что "соответствующие инициативы могут последовать", когда Макрон вернётся во Францию после Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.