Трое раненных при стрельбе в Ижевске детей находятся в критическом состоянии
Трое детей, госпитализированные после стрельбы в школе в Ижевске, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, уточнив, что всего в результате ЧП были ранены 22 ребёнка и двое взрослых.
"Наиболее таких, критических сейчас, за жизнь которых мы переживаем, трое", — сказал Мурашко.
По его словам, родителям пострадавших детей разрешили не только остаться в больнице, но и предоставили доступ в реанимацию. Также с ними провели работу психологи.
Напомним, в школе № 88 Ижевска произошла стрельба. В результате погибло 15 человек, среди них 11 детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев, 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".
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