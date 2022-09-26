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26 сентября, 19:01
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Трое раненных при стрельбе в Ижевске детей находятся в критическом состоянии

Трое детей, госпитализированные после стрельбы в школе в Ижевске, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, уточнив, что всего в результате ЧП были ранены 22 ребёнка и двое взрослых.

"Наиболее таких, критических сейчас, за жизнь которых мы переживаем, трое", — сказал Мурашко.

По его словам, родителям пострадавших детей разрешили не только остаться в больнице, но и предоставили доступ в реанимацию. Также с ними провели работу психологи.

У матери ижевского убийцы случилась истерика после новостей о погибших от его рук детях

У матери ижевского убийцы случилась истерика после новостей о погибших от его рук детях

Напомним, в школе № 88 Ижевска произошла стрельба. В результате погибло 15 человек, среди них 11 детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев, 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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