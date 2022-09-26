Трое раненных при стрельбе в Ижевске детей находятся в критическом состоянии

Трое детей, госпитализированные после стрельбы в школе в Ижевске, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, уточнив, что всего в результате ЧП были ранены 22 ребёнка и двое взрослых.

"Наиболее таких, критических сейчас, за жизнь которых мы переживаем, трое", — сказал Мурашко.