У матери ижевского убийцы случилась истерика после новостей о погибших от его рук детях
Мать преступника, который устроил стрельбу в школе №88 Ижевска, была в слезах и истерике после того, как узнала о случившемся. Об этом телеканалу "360" рассказал её коллега по работе в рыболовном магазине.
"После того, как узнала об этой новости, ушла куда-то, наверное, домой. Истерика была, слёзы. Не могу сказать, откуда она узнала точно", — сказал собеседник канала.
Напомним, в школе № 88 Ижевска произошла стрельба. В результате погибло 15 человек, среди них 11 детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев, 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".
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ТАСС / EPA / ANDREY KOROTKOV