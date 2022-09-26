Основатель и координатор организации "Адвокаты за демократию", член правления Партии трудящихся в штате Парана (Бразилия) Таня Мара Мандарино рассказала, что жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей голосовали на референдумах без всякого принуждения.

"На мой взгляд, граждане свободно выражали свою волю, и я не заметила никакого принуждения. Я не видела намеренных столпотворений, однако голосующих было действительно достаточно", — сказала Мандарино Лайфу.

Наблюдатель поговорила с одной из избирательниц. Женщина, по словам эксперта, произвела на неё впечатление человека, который очень ценит русский народ и испытывает любовь к нему.

"И ей грустно, что в других странах так плохо говорят о русских. Я хорошо это понимаю, потому что мы в Бразилии тоже стали жертвами фейковых новостей, но не так, как русские сегодня. Меня тронула любовь этой женщины к России", — сказала Мандарино.

Процесс голосования был организован профессионально, добавила наблюдатель. Пообщавшись с представителями избиркомов, она отметила, что "недостатка в персонале, разъяснительных материалах или организации" на участках нет. Мандарино утверждает, что западные СМИ освещают голосование не полностью и не стремятся понять истинное желание людей.

"Это законный, демократический и очень прозрачный процесс. Что бы ни говорили СМИ, референдум должен быть признан всеми государствами, и именно те, кто его не признает, — лицемеры", — заключила наблюдатель.