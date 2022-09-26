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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 16:48
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Россиянин Сноуден не получит повестку в рамках частичной мобилизации

Адвокат Кучерена считает, что Сноуден не может быть призван в рамках частичной мобилизации

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, получивший российское гражданство, не подпадает под частичную мобилизацию. Об этом заявил в беседе с ТАСС адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена в России.

"Он не может быть призван, потому что он по российскому законодательству не служил в армии у нас и не относится к резервистам", — пояснил Кучерена.

Сам Сноуден рассказывал, что с 7 мая по 28 сентября 2004 года проходил службу в Вооружённых силах США. Он сообщил, что пошёл в армию, желая принять участие в Иракской войне, так как "чувствовал, что, как человеческое существо, он обязан помочь людям освободиться от угнетения". 21-летний Сноуден оставил службу после перелома обеих ног, так и не окончив курс военного обучения.

Путин предоставил Сноудену российское гражданство
Путин предоставил Сноудену российское гражданство

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.


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Getty Images / Phillip Faraone

Марина Калегина
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