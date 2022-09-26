Россиянин Сноуден не получит повестку в рамках частичной мобилизации

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, получивший российское гражданство, не подпадает под частичную мобилизацию. Об этом заявил в беседе с ТАСС адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена в России.

"Он не может быть призван, потому что он по российскому законодательству не служил в армии у нас и не относится к резервистам", — пояснил Кучерена.