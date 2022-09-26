Путин предоставил Сноудену российское гражданство
Президент Владимир Путин предоставил гражданство России экс-сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. В списке лиц, принятых сегодня в российское гражданство по указу главы государства, Сноуден фигурирует под номером 53.
"Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединённых Штатах Америки", — гласит один из пунктов документа.
Напомним, что имя Сноудена прогремело на весь мир после того, как в июне 2013 года он передал The Washington Post и The Guardian данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. Понимая, что американские власти будут его преследовать, экс-сотрудник АНБ вылетел в Гонконг, а затем в Москву, где длительное время находился в аэропорту Шереметьево, обращаясь к 27 государствам с просьбой о политическом убежище, однако везде получил отказ, поскольку ни одна из стран не пожелала вступать в конфронтацию с США. Россия предоставила экс-агенту политическое убежище при условии прекращения его деятельности против Вашингтона.
В ноябре 2020 года Сноуден заявил, что намерен вместе с женой получить российское гражданство. Он уже вовсю старается выучить русский язык.
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