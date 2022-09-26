Задержанный во Владивостоке консул Японии должен покинуть РФ в течение 48 часов

Консул Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный за шпионаж, объявлен персоной нон грата и должен покинуть Россию в течение 48 часов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"26 сентября в МИД России был вызван советник-посланник Посольства Японии в Москве, которому было сообщено, что за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица и наносящую ущерб интересам безопасности России, консул Генерального консульства Японии в городе Владивостоке объявлен persona non grata и в течение 48 часов обязан покинуть Российскую Федерацию", — отметили в ведомстве.

Москва выразила Токио решительный протест и передала ноту соответствующего содержания.