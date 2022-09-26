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26 сентября, 15:50

Совет Госдумы внесёт новый проект трёхлетнего федерального бюджета 29 сентября

Совет Госдумы РФ проведёт очередное заседание 29 сентября, в ходе которого парламентарии направят в рассылку очередной проект трёхлетнего федерального бюджета. Об этом ТАСС сообщил глава Комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Совет Думы назначен на четверг. Будет внесён бюджет, который надо направить в рассылку", — заявил Нилов.

Проекты о присоединении освобождённых территорий могут внести в Госдуму 28 сентября

Проекты о присоединении освобождённых территорий могут внести в Госдуму 28 сентября

Ранее Лайф сообщал, что Госдума может рассмотреть законопроекты о вхождении ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий в состав России вечером 28 сентября, а уже на следующий день принять их на внеочередном заседании.

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LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин

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