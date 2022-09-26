Совет Госдумы внесёт новый проект трёхлетнего федерального бюджета 29 сентября
Совет Госдумы РФ проведёт очередное заседание 29 сентября, в ходе которого парламентарии направят в рассылку очередной проект трёхлетнего федерального бюджета. Об этом ТАСС сообщил глава Комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Совет Думы назначен на четверг. Будет внесён бюджет, который надо направить в рассылку", — заявил Нилов.
Ранее Лайф сообщал, что Госдума может рассмотреть законопроекты о вхождении ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий в состав России вечером 28 сентября, а уже на следующий день принять их на внеочередном заседании.
LIFE / Павел Баранов