Проекты о присоединении освобождённых территорий могут внести в Госдуму 28 сентября

Законопроекты о вхождении ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий в состав России могут внести в Госдуму вечером 28 сентября. На следующий же день депутаты могут собраться на внеочередное пленарное заседание для их принятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в палате.