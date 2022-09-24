Проекты о присоединении освобождённых территорий могут внести в Госдуму 28 сентября
ТАСС: ГД может рассмотреть законы о присоединении освобождённых территорий 29 сентября
Законопроекты о вхождении ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий в состав России могут внести в Госдуму вечером 28 сентября. На следующий же день депутаты могут собраться на внеочередное пленарное заседание для их принятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в палате.
"После подсчёта голосов на референдумах законопроекты могут внести уже 28 сентября, чтобы 29 числа Дума успела их принять", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в случае положительных итогов референдумов в Государственную думу внесут международные договоры на ратификацию, а также проект федерального конституционного закона о принятии в РФ новых субъектов.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
ТАСС / Драчев Виктор