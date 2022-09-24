ИНСОМАР: Наибольшая готовность принять участие в референдуме прослеживается у жителей ЛНР
Наибольшая готовность принять участие в референдуме по вхождению в состав России прослеживается у жителей ЛНР. Об этом говорится в результатах опроса ИНСОМАР. Именно в этой республике 91% жителей заявили, что примут участие в голосовании.
Стоит отметить, что опрос проводился 23 сентября, в первый день референдума, в том числе в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР. В общей сложности в нём участвовало по 1000 респондентов с каждой территории.
При этом не планируют принять участие в референдуме только 4%, а затруднились ответить на вопрос 5% опрошенных. Большинство респондентов поддерживают вхождение их территорий в состав Российской Федерации. Причём лидером по уровню одобрения стала снова ЛНР (97%). ИНСОМАР отмечает, что полученные данные подтверждают результаты предыдущих исследований о намерении значительной части населения выбрать вхождение в состав в РФ на правах субъекта.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
ТАСС / Эрик Романенко