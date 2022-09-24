ИНСОМАР: Наибольшая готовность принять участие в референдуме прослеживается у жителей ЛНР

Наибольшая готовность принять участие в референдуме по вхождению в состав России прослеживается у жителей ЛНР. Об этом говорится в результатах опроса ИНСОМАР. Именно в этой республике 91% жителей заявили, что примут участие в голосовании.

Стоит отметить, что опрос проводился 23 сентября, в первый день референдума, в том числе в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР. В общей сложности в нём участвовало по 1000 респондентов с каждой территории.