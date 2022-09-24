Во Франции потребовали расследовать "финансирование" партий со стороны России

Члены Национального собрания Франции призвали председателя Нижней палаты Парламента Ришара Феррана создать следственный орган для изучения предполагаемого российского финансирования французских политических партий. Об этом сообщает агентство Reuters.

В письме, выдержки из которого приводят журналисты издания, парламентарии заявляют, что этот шаг был вызван недавним рассекречиванием данных американской разведки, согласно которым Москва с 2014 года якобы могла выплатить сотни миллионов евро иностранным политическим партиям, чтобы повлиять на выборы. Кроме того, восемь депутатов из партии "Возрождение" президента Франции Эмманюэля Макрона также отмечают, что ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен всё ещё выплачивает кредит, предоставленный российскими банками.

"Эти факты явно свидетельствуют о желании России участвовать в общественных дебатах во Франции... Они требуют создания следственной комиссии, чтобы установить, получили ли французские политические партии (и какие именно) выгоду от российского финансирования", — говорится в письме депутатов.