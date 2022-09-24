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24 сентября, 15:06

Первого замглавы Минздрава Якутии Савина задержали за злоупотребление полномочиями

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Обложка © 1sn.ru

В Якутске полиция задержала первого заместителя здравоохранения региона Романа Савина, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении госконтракта на закупку медицинских изделий против ковида. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, их приобретение осуществлялось по завышенной цене, а ущерб государству от действий подозреваемого мог составить более 151 млн рублей. Кроме того, следователи утверждают, что Савин не принял мер по обеспечению поставок кислородных станций в рамках госконтракта, а также не подготовил места их применения, из-за чего пострадали люди.

В настоящий момент первый заместитель здравоохранения Якутска помещён в региональный изолятор временного содержания, где ему изберут меру пресечения. Сам Савин вину не признаёт.

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Григорий Воронцов

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