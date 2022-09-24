Гнев и чувство бессилия: Der Spiegel сообщил об ухудшении общего настроения немцев

Гнев, неопределённость и чувство бессилия — именно так в последнее время большинство немцев описывают своё состояние из-за сложившейся в стране политической и экономической ситуации. Об этом сообщает журнал Der Spiegel, ссылаясь на данные опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения Civey с 16 по 23 сентября среди 2,5 тысячи жителей Германии.

Так, 41% респондентов заявили, что к их текущему эмоциональному состоянию подходит слово "гнев". Для сравнения: в мае 2020 года такого мнения придерживались лишь 15% граждан, а в мае текущего — менее 30%. Ещё 42% опрошенных охарактеризовали своё состояние словом "неопределённость", 33% пожаловались на бессилие и 26% заявили о безнадёжности.

При этом положительные термины при описании внутреннего состояния немцы использовали гораздо реже. Так, лишь 17% респондентов сказали о "благодарности" и всего 5% отметили, что испытывают защищённость.