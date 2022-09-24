В Германии призвали разделить страну на зоны из-за роста цен на электроэнергию

Несколько регионов на севере Германии считают, что страну необходимо разделить на ценовые зоны в зависимости от стоимости электроэнергии. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

По данным издания, власти трёх федеральных земель убеждены, что данная мера будет выгодна регионам, в которых находятся источники возобновляемой энергии. Речь идёт о Баварии, Нижней Саксонии и Мекленбург – Передней Померании. Как подчеркнул министр экономики и энергетики последнего региона Райнхард Мейер, размер платы за электроэнергию не только создаёт дополнительную нагрузку для местных жителей, но и ведёт к упадку всю экономику северной Германии.

"Не может быть, чтобы такие регионы, как Мекленбург – Передняя Померания или Шлезвиг-Гольштейн, на долю которых приходится значительная часть расширения использования возобновляемых источников энергии, были вынуждены справляться с самыми высокими ценами на электроэнергию. Это несправедливо", — возмутился он.