Боррель: ЕС должен серьёзно отнестись к угрозе применения ядерного оружия Россией

Европейский союз должен серьёзно отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина об использовании ядерного оружия. Соответствующее заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Угроза применения ядерного оружия очень серьёзна. Когда люди говорят, что они не блефуют, их слова необходимо воспринимать всерьёз", — сказал он в интервью Би-Би-Си.

В связи с этим глава европейской дипломатии предлагает искать "дипломатическое решение", которое устраивало бы все стороны конфликта. При этом Боррель в очередной раз поддержал усилия европейских стран по помощи Киеву оружием и деньгами. Также он указал на необходимость продолжать сдерживать Москву при помощи санкций.