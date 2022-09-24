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24 сентября, 13:54

Боррель: ЕС должен серьёзно отнестись к угрозе применения ядерного оружия Россией

Европейский союз должен серьёзно отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина об использовании ядерного оружия. Соответствующее заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Угроза применения ядерного оружия очень серьёзна. Когда люди говорят, что они не блефуют, их слова необходимо воспринимать всерьёз", — сказал он в интервью Би-Би-Си.

В связи с этим глава европейской дипломатии предлагает искать "дипломатическое решение", которое устраивало бы все стороны конфликта. При этом Боррель в очередной раз поддержал усилия европейских стран по помощи Киеву оружием и деньгами. Также он указал на необходимость продолжать сдерживать Москву при помощи санкций.

Медведев: Россия будет защищаться любым оружием, включая новейшее и ядерное

Медведев: Россия будет защищаться любым оружием, включая новейшее и ядерное

Ранее Путин в ходе телеобращения к россиянам заявил о готовности использовать для защиты страны все имеющиеся средства, в том числе ядерное оружие. "Это не блеф", — сказал тогда глава государства и призвал граждан быть уверенными, что их свобода и независимость будут обеспечены.

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ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Наталья Исакова

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