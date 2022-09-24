Путин утвердил закон о лишении свободы на срок до 15 лет за мародёрство в военное время
Президент России Владимир Путин утвердил внесение поправок в УК РФ, которые предусматривают введение уголовной ответственности за мародёрство в военное время с наказанием в виде лишения свободы до 15 лет. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
В Уголовный кодекс РФ вводится новая статья 356.1 "Мародёрство". Согласно закону, такое деяние без отягчающих обстоятельств будет наказываться лишением свободы на срок до шести лет, а если с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения — до десяти лет.
За совершение мародёрства группой лиц по предварительному сговору в крупном размере или с применением опасного для жизни или здоровья насилия следует наказание на срок от трёх до 12 лет. А если деяние было совершено в особо крупном размере и с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда, то предусматривается лишение свободы от восьми до 15 лет.
Напомним, законопроект был одобрен Госдумой РФ 20 сентября. После этого соответствующий закон одобрил Совфед.
ТАСС / Бобылев Сергей