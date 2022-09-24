Путин утвердил закон о лишении свободы на срок до 15 лет за мародёрство в военное время

Президент России Владимир Путин утвердил внесение поправок в УК РФ, которые предусматривают введение уголовной ответственности за мародёрство в военное время с наказанием в виде лишения свободы до 15 лет. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Уголовный кодекс РФ вводится новая статья 356.1 "Мародёрство". Согласно закону, такое деяние без отягчающих обстоятельств будет наказываться лишением свободы на срок до шести лет, а если с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения — до десяти лет.