В России сроком до 15 лет тюрьмы будет наказываться дезертирство во время мобилизации
В России за дезертирство во время мобилизации или в период военного времени можно получить наказание до 15 лет лишения свободы. Соответствующее внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации утвердил президент страны Владимир Путин. Закон размещён на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, статья 338 "Дезертирство" дополняется частью третьей, в соответствии с которой такое наказание вводится за самовольное оставление места службы, за дезертирство с оружием, а также за такие деяния, совершённые группой лиц во время военного положения или при вооружённом конфликте. Минимальный срок, который можно получить за совершение подобных действий, — пять лет тюрьмы.
Ранее Лайф писал, что Путин подписал закон о наказании за отказ от участия в боевых действиях. Таким образом, изменения вносятся в статью 332 Уголовного кодекса.
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