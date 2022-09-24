В России сроком до 15 лет тюрьмы будет наказываться дезертирство во время мобилизации

В России за дезертирство во время мобилизации или в период военного времени можно получить наказание до 15 лет лишения свободы. Соответствующее внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации утвердил президент страны Владимир Путин. Закон размещён на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, статья 338 "Дезертирство" дополняется частью третьей, в соответствии с которой такое наказание вводится за самовольное оставление места службы, за дезертирство с оружием, а также за такие деяния, совершённые группой лиц во время военного положения или при вооружённом конфликте. Минимальный срок, который можно получить за совершение подобных действий, — пять лет тюрьмы.