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Регион
Опубликовано 24 сентября 2022, 13:07
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Власти Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего лейтенанта

Ввиду несоответствия критериям отбора в рамках частичной мобилизации отменено решение о призыве 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона в беседе с РИА "Новости".

Указывается, что после распространения сообщений СМИ власти изучили ситуацию, касающуюся Ермолаева, и передали информацию в региональный военный комиссариат, который в дальнейшем провёл проверку.

"Выявили, что гражданин не соответствует критериям отбора в рамках частичной мобилизации. В связи с этим решение о призыве отменено", — говорится в сообщении.

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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Евгения Колесникова
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