Власти Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего лейтенанта

Ввиду несоответствия критериям отбора в рамках частичной мобилизации отменено решение о призыве 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона в беседе с РИА "Новости".

Указывается, что после распространения сообщений СМИ власти изучили ситуацию, касающуюся Ермолаева, и передали информацию в региональный военный комиссариат, который в дальнейшем провёл проверку.