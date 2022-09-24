Жители Варшавы вышли на митинг против "украинизации Польши"

В центре Варшавы свыше 100 человек участвуют в акции под лозунгом "Остановить украинизацию Польши". О подробностях сообщает РИА "Новости". По данным СМИ, организатором мероприятия является партия националистов "Конфедерация польской короны" депутата сейма Гжегожа Брауна.

Акция проходит на площади Парадов у Дворца культуры и науки, куда люди пришли с польскими национальными флагами и плакатами "Остановите украинизацию", "Украинцы — только инструмент в руках политиков" и "Хватит воровства под видом помощи Украине". Планируется, что сначала выступят организаторы, а затем митингующие пройдут маршем по центру города. Участники акции хотят направиться к администрации главы государства, чтобы рассказать о своих требованиях.

Стоит отметить, что митинг состоялся, учитывая, что левые партии призвали мэра Варшавы Рафала Тшасковского запретить его. Они убеждены, что "Конфедерация польской короны" распространяет ненависть и предпринимает действия в пользу Москвы.

Добавим, что такая акция нравится не всем. Так, в соцсетях оказалось фото с мероприятия, на котором запечатлены люди с флагами и машины полицейских. Автор сопроводил кадр подписью, в которой заявил, что подобные митинги лучше перенести "в другое место".