Полиция задержала контрактника, сбежавшего из воинской части в Белгородской области
Правоохранители задержали вооружённого контрактника, который сбежал из воинской части в Белгородской области на угнанном грузовике. Об этом сообщает Mash.
По данным канала, 43-летний Виктор П. своевольно покинул часть в ночь с 23 на 24 сентября. С собой он взял автомат и несколько магазинов с патронами, сел в грузовик и сбежал. Спустя время полицейские нашли служебный автомобиль на обочине. По информации правоохранителей, он сменил машину на синий ВАЗ-2107.
В Химках у Виктора остались жена и дочь. Родственники забили тревогу после того, как мужчина три дня не выходил на связь. Поисками солдата занимались сотрудники МВД и Росгвардии. Сейчас его везут на допрос.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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