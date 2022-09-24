Полиция задержала контрактника, сбежавшего из воинской части в Белгородской области

Правоохранители задержали вооружённого контрактника, который сбежал из воинской части в Белгородской области на угнанном грузовике. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, 43-летний Виктор П. своевольно покинул часть в ночь с 23 на 24 сентября. С собой он взял автомат и несколько магазинов с патронами, сел в грузовик и сбежал. Спустя время полицейские нашли служебный автомобиль на обочине. По информации правоохранителей, он сменил машину на синий ВАЗ-2107.