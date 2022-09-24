Онкологи перечислили симптомы лейкоза и напомнили, что он не заразный и не наследственный

Онкологи во Всемирный день борьбы с лейкозом перечислили симптомы заболевания и напомнили, что он не является заразным и наследственным. Сегодня в России живёт более 200 тысяч человек с таким диагнозом, рассказали специалисты петербургского онкоцентра в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По словам врачей, лейкемия — это группа заболеваний, при которых происходит поражение системы кровотечения. В организме пациента здоровые лейкоциты мутируют в раковые клетки, которые продолжают неконтролируемо делиться, из-за чего вытесняют в итоге здоровые. Специалисты отметили, что лейкоз является редкой формой онкологических заболеваний.

"На сегодняшний день в России живут более 200 тысяч человек с этим диагнозом, а девять из десяти из них — взрослые. Пик острого лимфобластного лейкоза приходится на детей от двух до четырёх лет, потом заболеваемость падает", — указывается в публикации.

К симптомам лейкоза относятся быстрая утомляемость, слабость, одышка, постоянное беспричинное повышение температуры тела, спонтанные синяки, сыпь, кровоточивость, потеря более 10% массы тела, увеличение лимфатических узлов. При их появлении следует срочно обратиться к врачу. Среди особо острых симптомов — кровотечение из носа и других органов, проблема с дыханием, судороги, резкие боли в животе. Кроме того, онкологи подчеркнули, что с 1 сентября в России стартовал единый госрегистр доноров костного мозга, в котором находятся данные о 112 тысячах потенциальных доноров при необходимости в один миллион.