Уровень организации референдума в Мелитополе является очень высоким. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал международный наблюдатель из Германии, управляющий компанией Energie Waldeck-Frankenberg GmbH Стефен Бруно Шаллер.

"Всё очень прозрачно и очень хорошо организовано. Настолько хорошо, насколько это возможно в такое короткое время", — подчеркнул он.

Шаллер заметил, что провокации со стороны Украины влияют на избирательный процесс в Запорожской области. Он обратил внимание на то, что оттуда уехало много людей. Наблюдатель также заявил о планах рассказать немецкой прессе всё, что видел своими глазами.