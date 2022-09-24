Наблюдатель из Германии оценил уровень организации референдума в Мелитополе
Немецкий наблюдатель Шаллер заявил о высоком уровне организации референдума в Мелитополе
Уровень организации референдума в Мелитополе является очень высоким. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал международный наблюдатель из Германии, управляющий компанией Energie Waldeck-Frankenberg GmbH Стефен Бруно Шаллер.
"Всё очень прозрачно и очень хорошо организовано. Настолько хорошо, насколько это возможно в такое короткое время", — подчеркнул он.
Шаллер заметил, что провокации со стороны Украины влияют на избирательный процесс в Запорожской области. Он обратил внимание на то, что оттуда уехало много людей. Наблюдатель также заявил о планах рассказать немецкой прессе всё, что видел своими глазами.
Кроме того, Шаллер отметил, что участвует в выборах в таком статусе уже не в первый раз, а после подобных мероприятий, как правило, проводит брифинг. При этом международный наблюдатель подчеркнул, что его не пугают возможные санкции.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
ТАСС / Эрик Романенко