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Регион
Опубликовано 24 сентября 2022, 12:08

Депутат Бородай заявил, что готов стать строевым офицером в зоне спецоперации

Депутат Госдумы от "Единой России" и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что готов по призыву Минобороны из офицера запаса стать строевым. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Депутат Бородай заявил, что готов стать строевым офицером в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Единая Россия. Официально

"Я уже давно сам себя мобилизовал, но хочу сказать и сделать заявление о том, что я готов по призыву Министерства обороны стать в строй федеральных силовых структур <...> и из офицера в запасе стать строевым офицером", — сказал он.

Бородай отметил, что вместе с членами Союза добровольцев Донбасса мобилизовался в начале спецоперации. За это время было организовано пять специальных отрядов и три батальона. Сейчас часть из них находится на ротации, отдыхе, переформировании и восстановлении боеспособности. Так, на поле боя остались два линейных батальона и три отряда.

Депутат Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации
Депутат Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что шесть его коллег находятся в зоне СВО уже давно. При этом, кто именно находится на фронте, парламентарий не уточнил. Позднее стало известно, что депутаты Милонов, Хубезов, Саблин и Сокол попросили отправить их в зону спецоперации. Соответствующее заявление от них получил секретарь генерального совета партии ЕР и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

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Telegram / Единая Россия. Официально

Евгения Колесникова
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