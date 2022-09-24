Депутат Госдумы от "Единой России" и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что готов по призыву Минобороны из офицера запаса стать строевым. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Депутат Бородай заявил, что готов стать строевым офицером в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Единая Россия. Официально

"Я уже давно сам себя мобилизовал, но хочу сказать и сделать заявление о том, что я готов по призыву Министерства обороны стать в строй федеральных силовых структур <...> и из офицера в запасе стать строевым офицером", — сказал он.