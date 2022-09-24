Депутат Бородай заявил, что готов стать строевым офицером в зоне спецоперации
Депутат Госдумы от "Единой России" и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что готов по призыву Минобороны из офицера запаса стать строевым. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Депутат Бородай заявил, что готов стать строевым офицером в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Единая Россия. Официально
"Я уже давно сам себя мобилизовал, но хочу сказать и сделать заявление о том, что я готов по призыву Министерства обороны стать в строй федеральных силовых структур <...> и из офицера в запасе стать строевым офицером", — сказал он.
Бородай отметил, что вместе с членами Союза добровольцев Донбасса мобилизовался в начале спецоперации. За это время было организовано пять специальных отрядов и три батальона. Сейчас часть из них находится на ротации, отдыхе, переформировании и восстановлении боеспособности. Так, на поле боя остались два линейных батальона и три отряда.
Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что шесть его коллег находятся в зоне СВО уже давно. При этом, кто именно находится на фронте, парламентарий не уточнил. Позднее стало известно, что депутаты Милонов, Хубезов, Саблин и Сокол попросили отправить их в зону спецоперации. Соответствующее заявление от них получил секретарь генерального совета партии ЕР и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Telegram / Единая Россия. Официально