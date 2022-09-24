На горячую линию по вопросам мобилизации поступило уже более 200 тысяч звонков

На горячую линию 122, запущенную для ответов на вопросы по объявленной в стране частичной мобилизации, поступило более 200 тысяч звонков. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"С четверга на горячую линию 122 поступило уже более 200 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации", — сказал он журналистам.