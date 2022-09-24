На горячую линию по вопросам мобилизации поступило уже более 200 тысяч звонков
На горячую линию 122, запущенную для ответов на вопросы по объявленной в стране частичной мобилизации, поступило более 200 тысяч звонков. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"С четверга на горячую линию 122 поступило уже более 200 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации", — сказал он журналистам.
Чернышенко добавил, что работа службы 122 развёрнута во всех регионах страны. Он также напомнил, что ответы от кабмина и Минобороны РФ россияне могут найти на сайте "Объясняем.рф". На данном ресурсе также размещён график работы кол-центров в регионах.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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