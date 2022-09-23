Минцифры обнародует специальности с отсрочкой по мобилизации

Минцифры России подготовит перечень специальностей, представителям которых будет рекомендовано дать отсрочку от мобилизации. Список охватит все IT-направления. Об этом сообщили в telegram-канале министерства.

Там добавили, что совместно с Минобороны прорабатывают и форму подачи списков тех, кто подпадает под отсрочку от частичной мобилизации. Эту форму откроют на Госуслугах. Пока же представителям IT-сферы до публикации формы и подачи списков рекомендовали действовать по инструкциям, размещённым в сообщениях Минцифры.