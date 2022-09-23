Минцифры обнародует специальности с отсрочкой по мобилизации
Минцифры России подготовит перечень специальностей, представителям которых будет рекомендовано дать отсрочку от мобилизации. Список охватит все IT-направления. Об этом сообщили в telegram-канале министерства.
"Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября", — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что совместно с Минобороны прорабатывают и форму подачи списков тех, кто подпадает под отсрочку от частичной мобилизации. Эту форму откроют на Госуслугах. Пока же представителям IT-сферы до публикации формы и подачи списков рекомендовали действовать по инструкциям, размещённым в сообщениях Минцифры.
Как сообщал Лайф, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
Агентство "Москва"