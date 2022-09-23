"Мы на стороне Украины": Турция отказалась признавать итоги референдумов в Донбассе

"Мы признаём суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны", — заявил Калын в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что, исходя из этого, Анкара "не признает инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине". Калын напомнил, что в 2014 году Турция также не признала итоги референдума в Крыму, и заявил, что её позиция с тех пор "не претерпела изменений".