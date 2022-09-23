"Мы на стороне Украины": Турция отказалась признавать итоги референдумов в Донбассе
Представитель Эрдогана: Турция не признает референдумы в ЛДНР
Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает итоги проводимых там референдумов. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
"Мы признаём суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны", — заявил Калын в эфире телеканала NTV.
Он добавил, что, исходя из этого, Анкара "не признает инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине". Калын напомнил, что в 2014 году Турция также не признала итоги референдума в Крыму, и заявил, что её позиция с тех пор "не претерпела изменений".
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Как рассказывал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
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