Вашингтон предупредил Пекин о последствиях в случае поддержки Москвы
Блинкен оповестил главу МИД Китая о последствиях в случае поддержки РФ со стороны Пекина
Американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И обратил внимание на последствия в случае поддержки Москвы со стороны Пекина. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
"[Блинкен] повторил осуждение Соединёнными Штатами военных действий России против Украины и обратил внимание на последствия, если Китай окажет поддержку Москве", — сказано в сообщении.
Встреча проходила на полях 77-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. В ходе диалога была подчёркнута важность поддерживания открытых линий связи и отношений, особенно в периоды напряжённости. Госсекретарь заявил, что США привержены поддержанию мира в Тайваньском проливе в соответствии с политикой одного Китая. Блинкен также отметил, что сохранение стабильности в этом месте имеет решающее значение для региональной и глобальной безопасности.
Ранее Лайф писал, что в США заговорили об отстранении Байдена из-за резких слов о войне с Китаем. Обозреватель 19FortyFive Гордон Чан заявил, что американский президент рискует потерять всякую власть, поскольку нарушил принцип "стратегической двусмысленности" во внешней политике страны.
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