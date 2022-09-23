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23 сентября, 18:59

Вашингтон предупредил Пекин о последствиях в случае поддержки Москвы

Блинкен оповестил главу МИД Китая о последствиях в случае поддержки РФ со стороны Пекина

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И обратил внимание на последствия в случае поддержки Москвы со стороны Пекина. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

"[Блинкен] повторил осуждение Соединёнными Штатами военных действий России против Украины и обратил внимание на последствия, если Китай окажет поддержку Москве", — сказано в сообщении.

Встреча проходила на полях 77-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. В ходе диалога была подчёркнута важность поддерживания открытых линий связи и отношений, особенно в периоды напряжённости. Госсекретарь заявил, что США привержены поддержанию мира в Тайваньском проливе в соответствии с политикой одного Китая. Блинкен также отметил, что сохранение стабильности в этом месте имеет решающее значение для региональной и глобальной безопасности.

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Никита Осипов

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