"30 лет на стрёме": Лукашенко признался, что ему "уже осточертело" быть президентом
Лукашенко признался, что ему "уже осточертело" быть президентом Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему "уже осточертело" быть главой республики, но оставить народ без опеки он не может, а новые политики попросту могут не удержать страну. Соответствующее заявление прозвучало во время его общения с журналистами белорусских СМИ в мемориальном комплексе "Хатынь" под Минском.
"Когда говорят: "Вот Лукашенко, сколько он там будет…" Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счёт чего я вообще. Это ж скоро 30 лет: и днём, и ночью ты всегда на стрёме", — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер также добавил, что в настоящее время находится под огромным давлением, прежде всего со стороны журналистов. Он признался, что боится подвести представителей белорусских СМИ, которые его поддерживают, а также госслужащих, которые выступают за республику. Отметим, что Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года.
А ранее Лукашенко заявил, что никакой мобилизации в Белоруссии не будет. Он также назвал враньём все слухи на эту тему.
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