"30 лет на стрёме": Лукашенко признался, что ему "уже осточертело" быть президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему "уже осточертело" быть главой республики, но оставить народ без опеки он не может, а новые политики попросту могут не удержать страну. Соответствующее заявление прозвучало во время его общения с журналистами белорусских СМИ в мемориальном комплексе "Хатынь" под Минском.

"Когда говорят: "Вот Лукашенко, сколько он там будет…" Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счёт чего я вообще. Это ж скоро 30 лет: и днём, и ночью ты всегда на стрёме", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что в настоящее время находится под огромным давлением, прежде всего со стороны журналистов. Он признался, что боится подвести представителей белорусских СМИ, которые его поддерживают, а также госслужащих, которые выступают за республику. Отметим, что Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года.