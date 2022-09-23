Поляки высмеяли угрозы Дуды в адрес России, окрестив его "американской моськой"

Читатели польской газеты Wydarzenia высмеяли угрозы президента Польши Анджея Дуды в адрес России. Ранее, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, он заявил, что США могут нажать на "кнопки, запускающие ракеты", в случае использования Москвой тактического ядерного оружия на территории Украины.

Однако попытку главы польского государства испугать президента РФ Владимира Путина большинство его же соотечественников сочли абсурдной. Интернет-пользователи задались вопросом, какую же должность занимает Дуда в США, раз позволяет себе угрожать другим странам американским ядерным арсеналом.

"Польша ничего не значит, это просто американская моська, которая лает на Россию. Дуда сам себя обманывает, давайте оставим вопросы ядерного оружия странам, у которых есть ядерное оружие", — высказался один из юзеров.

"Этот парень настолько оторван от реальности, только и умеет, что болтать", — отметил другой.