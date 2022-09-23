"Ничего не дал нам, ноль": Зеленский шокирован отсутствием помощи от Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он "в шоке" от того факта, что Израиль не предоставил Киеву никакой помощи с начала военного конфликта с Россией, экспортируя при этом оружие в другие государства. Каким странам поставляется оружие, он уточнять не стал.

"Я шокирован. Не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль. Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует своё вооружение в другие страны", — сказал украинский лидер в интервью изданию Ouest-France.

В частности, Зеленский задался вопросом, почему Израиль не даст Украине хотя бы противовоздушную оборону. При этом он добавил, что вовсе не обвиняет руководство страны, а просто "констатирует факт".