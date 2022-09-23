"Ничего не дал нам, ноль": Зеленский шокирован отсутствием помощи от Израиля
Зеленский заявил, что шокирован отсутствием военной помощи от Израиля
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он "в шоке" от того факта, что Израиль не предоставил Киеву никакой помощи с начала военного конфликта с Россией, экспортируя при этом оружие в другие государства. Каким странам поставляется оружие, он уточнять не стал.
"Я шокирован. Не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль. Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует своё вооружение в другие страны", — сказал украинский лидер в интервью изданию Ouest-France.
В частности, Зеленский задался вопросом, почему Израиль не даст Украине хотя бы противовоздушную оборону. При этом он добавил, что вовсе не обвиняет руководство страны, а просто "констатирует факт".
А ранее Лайф сообщал, что Зеленский потребовал, чтобы Германия отправила его стране танки, не оглядываясь на мнение союзников по НАТО. Он заверил, что Киев благодарен Берлину за ту военную и финансовую помощь, которая уже оказана, но, "чтобы одержать победу, нужно больше".
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