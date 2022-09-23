Чеснок, горчичники и не только: Врачи перечислили народные методы, которыми опасно лечить детей

Не стоит прибегать к лечению ребёнка с помощью народных методов, что являются пережитком прошлого, часто способным только навредить. Об этом "Газете.ru" рассказали педиатр Lahta Junior Николай Комов и педиатр детской клиники "Фэнтези" Анна Редина.

Как утверждает Комов, самым распространённым способом, который не поможет защитить ребёнка от вирусов, является ношение чеснока и других трав в так называемых медальонах.

"Защититься от распространения вирусной инфекции, даже если повесить чеснок в каждый карман, нельзя. Молекулы, которые в нём содержатся, отгоняют насекомых, но никак не вирусы", — объяснил эксперт.

Также бесполезно и есть чеснок, а вместе с ним тёртый хрен и луковый сок, добавила Редина. По её словам, эти продукты раздражают слизистую и лишь усугубляют насморк.

Кроме того, помочь при бронхите и пневмонии не помогут йодная сетка и горчичники, которые по замыслу должны прогревать спину, а вместе с нею и лёгкие, уверен Комов. Это лишь вызовет раздражение на коже и ожоги. Вместе с тем необходимо избавиться от практики банок, которые, как считается, улучшают кровоснабжение бронхов.

"Банки не работают и оставляют синяки и подкожные гематомы. А ещё это банально больно. От них однозначно стоит отказаться", — добавил педиатр.

Также вредно дышать картошкой и проводить другие ингаляции, отметила Редина. Она уточнила, что этот способ не только не облегчает насморк, но и имеет риск ожога слизистой носа и глаз. Кроме того, врач рекомендует не растирать детей спиртом или уксусом, которые являются токсичными веществами и всасываются через детскую кожу, результатом чего может быть интоксикация и поражение почек.