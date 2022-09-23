Правительство Москвы запустило в Telegram чат-бот о частичной мобилизации

Утверждается, что с помощью бота москвичи могут получить официальную и достоверную информацию. В нём собраны данные от Минобороны РФ, которыми пользуются в том числе операторы службы 122. Сейчас бот может ответить на вопросы о том, кто именно подпадает под частичную мобилизацию и как она происходит, а также многие другие. При этом собранная чат-ботом информация будет обновляться.