Правительство Москвы запустило в Telegram чат-бот о частичной мобилизации
Правительство Москвы запустило в Telegram чат-бот о частичной мобилизации. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте мэра города Сергея Собянина.
"Правительство Москвы запустило в Telegram чат-бот @MobilizationmskBot, с помощью которого горожане могут получить ответы на основные вопросы, касающиеся проведения частичной мобилизации в столице", — сказано в сообщении.
Утверждается, что с помощью бота москвичи могут получить официальную и достоверную информацию. В нём собраны данные от Минобороны РФ, которыми пользуются в том числе операторы службы 122. Сейчас бот может ответить на вопросы о том, кто именно подпадает под частичную мобилизацию и как она происходит, а также многие другие. При этом собранная чат-ботом информация будет обновляться.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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