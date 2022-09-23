Области на Украине поделили на четыре вида

Все области Украины условно разделили на четыре вида: фронтовые, тыловые, опорные и освобождённые. Соответствующее решение приняло правительство. Об этом заявил министр развития общин и территорий Незалежной Алексей Чернышов.

"В тыловые вошли восемь областей: Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Волынская, Ровненская, Черновицкая и Хмельницкая", — сказано в публикации издания "Варианты. Львов".

По данным СМИ, опорными регионами названы шесть областей: Кировоградская, Винницкая, Днепропетровская, Черкасская, Одесская и Полтавская. К фронтовым регионам отнесли Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Освобождёнными сейчас признаны Сумская и Черниговская области. Утверждается, что следующей, которая добавится к ним, будет Харьковская.