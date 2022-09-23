В ГД пообещали помочь мобилизованному пенсионеру с диабетом и ишемией мозга

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб пообещала помочь разобраться в ситуации с мобилизованным 63-летним пенсионером из Волгоградской области, который страдает диабетом второй степени и ишемией головного мозга.

"Готова помочь разобраться. На первый взгляд, это кажется какой-то фейковой историей. Но готова разобраться. В открытом доступе есть мой личный кабинет на сайте Госдумы. Можно прямо сейчас направить письмо, и я немедленно начну разбираться", — сказала парламентарий в беседе с Лайфом.

Военный билет Александра Ермолаева. Фото © V1.ru

Как пишет портал V1.ru, увидев призывника, сотрудники военкомата сказали, что болячки и возраст подполковника запаса Александра Ермолаева не являются помехой для отправки на фронт. До выхода на пенсию мужчина был замдиректора завода по уничтожению химоружия, а также занимал должность замкомандира части по материально-техническому обеспечению.