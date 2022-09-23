В ГД пообещали помочь мобилизованному пенсионеру с диабетом и ишемией мозга
Депутат Бессараб пообещала помочь мобилизованному пенсионеру с диабетом и ишемией мозга
Александр Ермолаев. Обложка © V1.ru
Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб пообещала помочь разобраться в ситуации с мобилизованным 63-летним пенсионером из Волгоградской области, который страдает диабетом второй степени и ишемией головного мозга.
"Готова помочь разобраться. На первый взгляд, это кажется какой-то фейковой историей. Но готова разобраться. В открытом доступе есть мой личный кабинет на сайте Госдумы. Можно прямо сейчас направить письмо, и я немедленно начну разбираться", — сказала парламентарий в беседе с Лайфом.
Военный билет Александра Ермолаева. Фото © V1.ru
Как пишет портал V1.ru, увидев призывника, сотрудники военкомата сказали, что болячки и возраст подполковника запаса Александра Ермолаева не являются помехой для отправки на фронт. До выхода на пенсию мужчина был замдиректора завода по уничтожению химоружия, а также занимал должность замкомандира части по материально-техническому обеспечению.
"Я говорил, что у меня возраст уже зашкаливает, что даже по телевизору говорили, что до 55 лет призывают. Угрожая уголовной ответственностью, меня принудили получить форму и убыть на полигон Прудбой, где я сейчас нахожусь в нарушение всех заявлений министра обороны. Теперь жду дальнейшей отправки неизвестно куда", — недоумевает пенсионер.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.