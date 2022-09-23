Вучич напомнил, что Сербия не вводила никаких санкций против России
Сербия не вводила никаких санкций в отношении России, несмотря на давление Запада. Об этом в ходе общения с журналистами заявил глава государства Александр Вучич.
"До сих пор не было никаких санкций и, надеюсь, не будет", — сказал он на русском языке.
Ранее Вучич также посоветовал верить словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии, заявив, что российский лидер вовсе не блефует, когда говорит об ответе на угрозы в адрес РФ.
Обложка ©
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC