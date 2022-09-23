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23 сентября, 16:35

Вучич напомнил, что Сербия не вводила никаких санкций против России

Сербия не вводила никаких санкций в отношении России, несмотря на давление Запада. Об этом в ходе общения с журналистами заявил глава государства Александр Вучич.

"До сих пор не было никаких санкций и, надеюсь, не будет", — сказал он на русском языке.

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Ранее Вучич также посоветовал верить словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии, заявив, что российский лидер вовсе не блефует, когда говорит об ответе на угрозы в адрес РФ.

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ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Максим Плетнёв

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