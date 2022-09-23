Аналитики поспорили о курсе доллара к концу года
Эксперты оценивают курс доллара к концу года не выше 70 рублей
Резкое снижение курса рубля на открытии торгов в среду, 21 сентября объясняется привычной нервной реакцией инвесторов на любые шоковые события. Об этом заявили эксперты, опрошенные нашими коллегами из РИАМО. Таким стресс-фактором в данном случае выступило объявление о частичной мобилизации в России. Однако дальнейшее развитие событий показало, что негативные тенденции оказались достаточно краткосрочными, а на конец года прогноз по курсу валют и вовсе выглядит оптимистично.
По прогнозу "Открытие инвестиции", курс доллара через три месяца, к концу декабря, будет колебаться около 69 рублей, евро будет стоить порядка 76 рублей, а евро всё-таки обгонит доллар, но незначительно — примерный курс 1,04.
"Средне- и долгосрочные перспективы курса рубля против "токсичных" валют, скорее всего, продолжат определяться динамикой платёжного баланса России и перспективами запуска обновлённого бюджетного правила", — считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции" Олег Сыроваткин.
А вот инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин в свою очередь прогнозирует, что краткосрочно доллар может продолжить торговаться вблизи отметки 60 рублей, а вот среднесрочно он ожидает постепенного ослабления российской валюты.
"Изменить ситуацию в паре доллар – рубль может обновлённое бюджетное правило, однако пока нет полной ясности со сроками и параметрами его перезапуска. Возвращение валютных интервенций вместе с восстановлением импорта и эффектом от снижения ключевой ставки могут до конца года вывести доллар в район 65–70", — комментирует эксперт.
А вот начальник отдела глобальных исследований центра "Открытие инвестиции" Михаил Шульгин ранее прогнозировал, что при стечении нескольких обстоятельств курс доллара может вновь подпрыгнуть до 100 рублей. При этом, по мнению эксперта, рецессия в мировой экономике может вызвать драматическое ослабление курса рубля.
Shutterstock