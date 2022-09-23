Аналитики поспорили о курсе доллара к концу года

Резкое снижение курса рубля на открытии торгов в среду, 21 сентября объясняется привычной нервной реакцией инвесторов на любые шоковые события. Об этом заявили эксперты, опрошенные нашими коллегами из РИАМО. Таким стресс-фактором в данном случае выступило объявление о частичной мобилизации в России. Однако дальнейшее развитие событий показало, что негативные тенденции оказались достаточно краткосрочными, а на конец года прогноз по курсу валют и вовсе выглядит оптимистично.

По прогнозу "Открытие инвестиции", курс доллара через три месяца, к концу декабря, будет колебаться около 69 рублей, евро будет стоить порядка 76 рублей, а евро всё-таки обгонит доллар, но незначительно — примерный курс 1,04.

"Средне- и долгосрочные перспективы курса рубля против "токсичных" валют, скорее всего, продолжат определяться динамикой платёжного баланса России и перспективами запуска обновлённого бюджетного правила", — считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции" Олег Сыроваткин.

А вот инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин в свою очередь прогнозирует, что краткосрочно доллар может продолжить торговаться вблизи отметки 60 рублей, а вот среднесрочно он ожидает постепенного ослабления российской валюты.

"Изменить ситуацию в паре доллар – рубль может обновлённое бюджетное правило, однако пока нет полной ясности со сроками и параметрами его перезапуска. Возвращение валютных интервенций вместе с восстановлением импорта и эффектом от снижения ключевой ставки могут до конца года вывести доллар в район 65–70", — комментирует эксперт.