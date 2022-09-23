Врач предупредил об опасности малоподвижного образа жизни для костей

Люди с низкой подвижностью более склонны к остеопорозу, который характеризуется ломкостью костей. Об этом Ura.ru рассказал врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко.

"Кость уплотняется за счёт нагрузки. Чем у человека меньше нагрузки, тем он физически слабее. И кости тоже становятся менее плотными. Поэтому люди, которые ведут такой малоподвижный образ жизни, у них остеопороз чаще бывает. Это опасно тем, что появляется повышенный риск переломов", — уточнил он.

Как отметил Евдокименко, подобный недуг чаще встречается у стройных людей. Человек от природы может быть тонкокостным и ширококостным, у первых риск развития остеопороза выше. Основным последствием недуга является компрессионный перелом позвонков. По словам врача, это один из редких случаев, когда худые люди не имеют преимущества перед полными.

"Если человек сутулится, у него неправильная осанка, кровоснабжение позвоночника и работа мышц. Он сумку поднял, а позвонок расплющился. Это необязательно травма. Иногда достаточно что-то неудачно поднять. Это обычно не приводит к катастрофическим последствиям. Чаще всего к ломоте в спине. Человек может не догадываться о переломе", — уточнил ревматолог.

Для профилактики остеопороза врач советует заниматься гимнастикой без резких движений и больших тяжестей, в меру бывать на солнце и потреблять больше белка, который входит в основу костной матрицы.

"Не стоит злоупотреблять витамином D, как многие любят. Это приводит к проблемам с костями, таким как гиперкальциемия. Вплоть до переломов, если перебрать. Кальций тоже пить аккуратно. Тоже может быть гиперкальциемия", — добавил Евдокименко.