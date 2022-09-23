"Слёз сдержать не мог никто": Трагически погибшего актёра Пускепалиса похоронили рядом с родителями

Заслуженного артиста России, художественного руководителя Волковского театра в Ярославле Сергея Пускепалиса, погибшего в жутком ДТП в Ярославской области, сегодня проводили в последний путь в ставропольском Железноводске.

Кадры с церемонии прощания с Пускепалисом. Видео © Telegram / Евгений Бакулин

Известно, что артист родился в Курске, но его семья вскоре переехала в Железноводск. Там Пускепалис вырос, и там же похоронены родители режиссёра. Как сообщил глава города Евгений Бакулин, церемония прощания длилась несколько часов. Проводить в последний путь актёра пришли сотни человек, среди которых были родные и близкие, а также поклонники.

"Слёз сдержать не мог никто. Сергей Пускепалис был по-настоящему влюблён в Железноводск, никогда его не забывал и хотел, чтобы о нём знали другие", — написал Бакулин в телеграм-канале.