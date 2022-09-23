"Встанем": Митинг "Своих не бросаем" в Москве завершился выступлением Shaman
Митинг на Манежной площади завершился выступлением певца Shaman на фоне гигантского флага РФ
В Москве завершается масштабный митинг-концерт "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Финальной и яркой точкой акции стало выступление певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Он исполнил свой хит "Встанем", выпущенный в феврале текущего года и вдохновлённый началом специальной военной операции на Украине. На фоне выступления участники митинга растянули на Манежной площади гигантский российский триколор.
Митинг "Своих не бросаем" в Москве завершился выступлением певца Shaman. Видео © LIFE
"Встанем
И бьётся сильнее в груди наша вечная память, между нами
Встанем
Герои России останутся в наших сердцах
До конца", — цитата из песни Шамана.
Ранее сообщалось, что МВД оценило численность участников митинга "Своих не бросаем" в Москве в 50 тысяч человек. Но митинги-концерты сегодня проходили и в других российских городах. Так, рок-группа "Агата Кристи" выступила на концерте-митинге в Екатеринбурге в поддержку референдумов. По словам её лидера Вадима Самойлова, он точно знает, что все люди в Донбассе стоят за Россию.
LIFE