"Встанем": Митинг "Своих не бросаем" в Москве завершился выступлением Shaman

В Москве завершается масштабный митинг-концерт "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Финальной и яркой точкой акции стало выступление певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Он исполнил свой хит "Встанем", выпущенный в феврале текущего года и вдохновлённый началом специальной военной операции на Украине. На фоне выступления участники митинга растянули на Манежной площади гигантский российский триколор.