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23 сентября, 15:49

"Встанем": Митинг "Своих не бросаем" в Москве завершился выступлением Shaman

Митинг на Манежной площади завершился выступлением певца Shaman на фоне гигантского флага РФ

В Москве завершается масштабный митинг-концерт "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Финальной и яркой точкой акции стало выступление певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Он исполнил свой хит "Встанем", выпущенный в феврале текущего года и вдохновлённый началом специальной военной операции на Украине. На фоне выступления участники митинга растянули на Манежной площади гигантский российский триколор.

Митинг "Своих не бросаем" в Москве завершился выступлением певца Shaman. Видео © LIFE

"Встанем
И бьётся сильнее в груди наша вечная память, между нами
Встанем
Герои России останутся в наших сердцах
До конца", — цитата из песни Шамана.

На митинге "Своих не бросаем" в Москве появилась гигантская буква Z из георгиевской ленты

На митинге "Своих не бросаем" в Москве появилась гигантская буква Z из георгиевской ленты

Ранее сообщалось, что МВД оценило численность участников митинга "Своих не бросаем" в Москве в 50 тысяч человек. Но митинги-концерты сегодня проходили и в других российских городах. Так, рок-группа "Агата Кристи" выступила на концерте-митинге в Екатеринбурге в поддержку референдумов. По словам её лидера Вадима Самойлова, он точно знает, что все люди в Донбассе стоят за Россию.

Обложка ©

LIFE

Марина Калегина

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