Митинг "Своих не бросаем" в поддержку референдумов собрал 50 тысяч человек
МВД: В митинге "Своих не бросаем" в Москве участвует около 50 тысяч человек
На митинге "Своих не бросаем" в Москве в поддержку референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях участвует почти 50 тысяч человек. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
"На проходящий в Москве митинг "Своих не бросаем!" в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях пришли около 50 тысяч человек", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Лайф рассказывал, что на Манежной площади в Москве начался митинг "Своих не бросаем" в поддержку референдумов. Организатором акции выступило Общероссийское общественное движение "Народный фронт".
Telegram/SHOT