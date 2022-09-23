Россиян предупредили, что мошенники могут звонить со знакомых номеров
Эксперт Новикова: Мошенники могут пользоваться функцией подмены номера на телефон знакомого
Мошенники, пользуясь утечками данных, могут специально подменять номер на телефон знакомого. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала доцент кафедры информационных систем СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Евгения Новикова.
Сегодня россияне в состоянии отличить номер мошенника от, например, настоящего сотрудника банка, подметила специалист. Из-за этого разговор со злоумышленниками становится жёстче и короче. Но оказалось, что разводилы могут оказаться очень мстительными.
Чтобы дозвониться ещё раз, мошенники зачастую используют старую схему — подмену номеров. По словам специалиста, есть два механизма его работы: рандомный набор и утечка данных. И в таком случае вряд ли помогут предостерегающие приложения.
Если что-то в разговоре человека на другом конце телефона начинает настораживать или же он использует различные сложные и профессиональные термины, специалист советует оборвать беседу и положить трубку.
Ранее Лайф писал, что мошенники из-за частичной мобилизации освоили новую схему обмана. Они стали рассылать СМС с предложениями "уладить вопрос" с посещением военкомата. Перед этим аферисты обработали базы данных в поисках информации о мужчинах призывного возраста или отслуживших в вооружённых силах, а также о членах их семей.
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