Россиян предупредили, что мошенники могут звонить со знакомых номеров

Мошенники, пользуясь утечками данных, могут специально подменять номер на телефон знакомого. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала доцент кафедры информационных систем СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Евгения Новикова.

Сегодня россияне в состоянии отличить номер мошенника от, например, настоящего сотрудника банка, подметила специалист. Из-за этого разговор со злоумышленниками становится жёстче и короче. Но оказалось, что разводилы могут оказаться очень мстительными.

Чтобы дозвониться ещё раз, мошенники зачастую используют старую схему — подмену номеров. По словам специалиста, есть два механизма его работы: рандомный набор и утечка данных. И в таком случае вряд ли помогут предостерегающие приложения.

Если что-то в разговоре человека на другом конце телефона начинает настораживать или же он использует различные сложные и профессиональные термины, специалист советует оборвать беседу и положить трубку.