Три случая списания денег с банковской карты без ведома её владельца Что делать, если на телефон пришло СМС-сообщение о списании средств, но человек не совершал никаких покупок и не заказывал никаких услуг? 18 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Несмотря на то что банки регулярно объявляют о совершенствовании своих систем защиты данных, случаи незаконных списаний средств с карт россиян не прекращаются. При этом такие действия могут происходить вовсе без участия телефонных вымогателей. Иногда на первый взгляд они выглядят как некий технический сбой, поэтому не все граждане успевают сориентироваться и принять необходимые меры для того, чтобы списанные с их счетов деньги не стали безвозвратно потерянными.

1. Чужой заказ за ваши деньги

Примерно так и произошло у жительницы Новосибирска Татьяны, которая, находясь дома, в восемь вечера получила СМС-сообщение об оплате её картой доставки еды на сумму свыше 7000 рублей. Но она никакую доставку не заказывала. Чтобы прояснить ситуацию, девушка тут же позвонила в свой банк и, выждав время, пока вместо робота ответит специалист, потребовала объяснений. В службе поддержки ей посочувствовали, но сказали, что, вероятно, это какой-то технический сбой и на данном этапе можно только заблокировать карту, а претензию надо подавать письменно в ближайшем отделении. Утром Татьяна обнаружила, что списание на те же 7000 рублей и снова за оплату некой доставки произошло и с её кредитной карты. Практически весь следующий день Татьяна потратила на разбирательства. В банке выяснились странные подробности: оплата с обеих её карт была списана за услуги сервиса доставки, находящегося в Москве, где девушка никогда не бывала. Татьяна подала две претензии: одну — в банк на возврат незаконно списанных у неё денег, вторую — заказным письмом в московский сервис доставки еды. Примерно через две недели банк ответил, что вернуть деньги не сможет, так как, по его мнению, Татьяна нарушила правила пользования картами и сама сообщила посторонним сведения, достаточные для списания средств. А сервис доставки еды вообще оставил жительницу Новосибирска без ответа. Татьяна обратилась в полицию, но дело по её заявлению там не возбудили, указав на ответ из банка.

— В ситуации Татьяны единственным выходом для возврата средств может стать обращение в суд, где ей придётся доказывать своё неучастие в списании средств. Дело это непростое, и очевидно, что девушка решила просто не тратить свои нервы и время на 14 000 рублей, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

А вот ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя имеет другое видение, как следовало бы действовать девушке в данной ситуации.

— Неизвестно, кто и каким способом завладел данными сразу двух карт Татьяны, но, конечно, девушке следовало бы сразу заблокировать оба своих "пластика". А в отделении банка — написать заявление не на возврат средств, а на отмену операции по оплате услуг сервиса доставки, — пояснил Задоя. — Возврат денег в этом случае весьма возможен. Однако стоит учесть, что всё это сработает, если деньги со счёта не были списаны моментально, как это часто происходит при операциях через интернет-банк.

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2. Чужие поездки

Но не только "чужая доставка" может вытащить деньги с карточных счетов. В некоторых случаях ничего не подозревающие граждане вынуждены рассчитываться за чужие поездки в такси или каршеринговый прокат. Житель Тулы Андрей, находясь дома, получил сообщение от сервиса такси, что его поездка в Москве окончена и с него списали 226 рублей. Андрей тут же обратился в сервис такси, но его для возврата средств переадресовали в банк. Мужчина в приложении проверил историю своих обращений за услугами сервиса и никакого "взлома" не заметил. Он не стал обращаться в банк, а написал официальную претензию в сервис, указав, что все вызовы в истории его поездок были только в пределах Тулы, а аккаунт защищён входом через СМС, при этом сообщение о списании средств пришло не из банка, а именно от такси-сервиса. Ответ на обращение Андрей так и не получил.

— В банк я не пошёл, потому что 226 рублей — небольшая потеря, но мне непонятно, почему списание осуществил сервис, а разбираться я должен с банком? — сетует Андрей.

Подобным вопросом задаётся и житель Тюмени Евгений, у которого с карты списали 21 981 рубль за прокат самокатов, которым он не пользовался. Всё произошло в одни из выходных в июле: по данным прокатной конторы Евгений совершил порядка 30 поездок в разных районах города по разным маршрутам, за что и было произведено списание средств с его карты. Сам мужчина указывает на физическую невозможность совершить такие поездки, но детали мало интересуют прокатчиков. Более того, так как СМС-оповещения к банковской карте Евгения подключены не были, то он узнал о ситуации и полноценное разбирательство начал только в понедельник. Как оказалось, к тому времени деньги банк с его карты уже перечислил, поэтому возврат в связи с оспариванием транзакции осуществлён не был. Прокатчики утверждают, что во всём виноват сам Евгений, предполагая, что к его карте некто подключил сразу несколько пользовательских аккаунтов, но возвращать плату за прокат не торопятся. К разбирательству подключилась полиция, но пока хороших для Евгения результатов нет.

— Случаи некорректной оплаты сервисных услуг действительно существуют. Просто в процентном соотношении к нормальным расчётам их не так много и суммы таких ситуаций "с погрешностями" для компаний очень малые, поэтому и прокатчики, и сервисы такси не заинтересованы что-то объяснять и разбираться, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — В связи с этим на сегодня наиболее безопасным способом расчёта за любые сервисные услуги является оплата специально созданной отдельной картой, не связанной с основными картами в других банках.

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3. Ловля на испуг

Но, оказывается, СМС-сообщение о списании со счёта средств за якобы оплату товаров или услуг может быть вообще прислано не банком. Правда, в этом случае без мошенников и технических средств не обойтись.

Схема такова: злоумышленники с помощью подменного номера, который высвечивается в сообщении как банковский, отправляют СМС с текстом, что с карты произведено списание. И в этом же сообщении содержится "подсвеченный" номер-ссылка, он может быть, например, 900, при нажатии на который можно "уточнить информацию". Далее возможны несколько вариантов: либо ссылка приведёт на сторонний сервис, где в лучшем случае спишут пару сотен рублей за звонок, а в худшем — произойдёт подписка на ненужные опции с ежемесячным списанием абонентской платы. Но может быть и более сложный вариант: по указанному номеру ответит человек, который под видом банковского работника попытается узнать персональные данные жертвы и реквизиты её карты, чтобы в дальнейшем с их использованием добраться до чужого банковского счёта.

Что делать, если деньги уже списали

В случаях, когда замечены подозрительные операции, алгоритм всегда одинаков:

1. Срочно звонить на горячую линию банка, изложить ситуацию, заблокировать карту и все возможные связанные с ней продукты, например кредитку. В большинстве банков можно не ждать, пока вместо робота ответит специалист, ведь блокировка вполне осуществима через онлайн-приложение банка.

2. Следует подать письменное заявление в отделении банка, при этом нужно иметь в виду, что в большинстве случаев банки принимают такие заявления в течение 24 часов с момента проведения несанкционированной операции.

3. В стандартных ситуациях рассмотрение обращения занимает до 30 дней, но, как правило, банки не тянут с ответом дольше двух недель. Если деньги вернули, хорошо, если нет, то придётся обращаться в полицию и суд.

Кроме того, в ряде случаев можно заранее защитить счета своих карт, если принять меры. Например, установить запрет оплаты покупок без СМС-уведомлений, а если карта в принципе не используется для онлайн-шопинга, лучше отключить функцию "покупки в интернете". А для оплаты различного рода услуг можно заказать себе виртуальную карту, как правило, её выпуск и обслуживание бесплатные.

Фото © Shutterstock Приходилось ли вам возвращать себе незаконно списанные деньги? 0 Да, были проблемы с такси Да, списывали оплату за другого человека Нет, к моим счетам никто не доберётся

Авторы Максим Греков