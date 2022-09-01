Вместо банковской карты и наличных: кому выгодно платить через QR-код В магазинах, кафе и ресторанах всё чаще вместо терминала для оплаты картой предлагают выполнить платёж через QR-код. Когда это выгодно и в чём риски, разбирался Лайф. 31 августа, 21:40 Обложка © Shutterstock

Некоторые российские торговые сети стали активно предлагать своим покупателям производить оплату приобретаемых товаров через специальные QR-коды. И если "Магнит" и "Пятёрочка" позиционируют данный вид платежа как один из многих, то, например, "Красное и белое" обещает при расчётах через QR скидку 1%. Кроме того, оплата по коду всё чаще предлагается как основное средство для расчётов в кафе и небольших ресторанчиках. Многие россияне пока не торопятся пользоваться новой технологией платежа, но есть граждане, которые уже нашли для себя плюсы в QR-оплате. При этом, согласно данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), 84% россиян планируют оплачивать свои покупки по QR-кодам, предполагая эту технологию как некую замену официально ушедшим с российского рынка Apple Pay и Google Pay. И это несмотря на то, что по факту оплата через QR-код строится совершенно на других принципах. Какие есть преимущества, в чём недостатки использования QR-технологии и почему некоторые магазины настаивают, чтобы покупатели платили именно так, разберёмся вместе с экспертами.

Плюсы и минусы

Принципиальное отличие платежей по QR-кодам в том, что для их исполнения не требуется физическая банковская карта: трансакция идёт с банковского счёта покупателя сразу на счёт продавца. Нужен лишь телефон, на котором установлено мобильное приложение банка и есть доступ в Интернет.

И в этом как плюсы, так и минусы этой технологии. Конечно, здорово, что через QR-код платёж выполняется без посредников в виде банков, которые обслуживают терминалы, установленные в магазине, и деньги за покупку идут напрямую со счёта покупателя на счёт торговой точки через Систему быстрых платежей Центробанка (СБП). Но для того чтобы оплата прошла, нужно иметь телефон с камерой, способной сканировать код, а также устойчивое интернет-соединение.

— Помимо технических аспектов оплата через QR-код выгодна магазинам и точкам общепита экономически (не надо приобретать банковские терминалы и отчислять банку 1,2–22% за каждую трансакцию. — Прим. Лайфа), а значит, продавцы вполне могут делать скидку, ничего при этом не потеряв, — пояснил основатель торговой компании "Планета лета" Павел Малинский. — Но многие граждане пока всё равно предпочитают оплачивать картой, потому что, во-первых, так они могут получить за некоторые покупки кешбэк от своих банков, а во-вторых, так просто привычнее.

То есть получается, что всё дело в привычке покупателя и скоро многие граждане перейдут на оплату исключительно через QR-код?

— Скорее всего, данный способ будет наиболее востребован у тех, кто имеет несколько банковских счетов и регулярно совершает много покупок офлайн, — считает маркетолог торговых сетей Ирина Долженкова. — Для таких людей значительным преимуществом является возможность быстрого выбора счёта для оплаты и техническая безопасность платежа (злоумышленникам для перехвата денег потребуется не только разблокировать телефон, но и подобрать пароль приложения банка. — Прим. Лайфа). При этом в случае возврата товара сумма покупки возвращается на счёт плательщика через СБП практически моментально.

А вот сотрудники вещевых магазинов в крупных торговых центрах Москвы несколько иначе оценивают перспективы платежей через QR-код.

— Многие покупатели, увидев возле кассы указатель, что можно оплатить через QR-код, спрашивают, как это сделать. Но в реальности пока этим способом пользуются единицы, — рассказал директор одного из модных магазинов столичного ГУМа. — Кто-то высказывает опасение, что у них QR-код отсканируется несколько раз и тогда произойдёт двойное списание. А кто-то считает, что для выполнения такого платежа нужно слишком много манипуляций (разблокировать смартфон, зайти в приложение, включить режим оплаты по QR, навести камеру на код и подтвердить перевод. — Прим. Лайфа). Поэтому основной объём платежей пока проводится банковской картой.

Станет ли куаринг повсеместным

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Полностью заменить все виды расчётов платежи с помощью QR-кодов пока не могут. Однако уметь пользоваться данным видом оплаты для каждого россиянина очень желательно, ведь тогда можно избежать проблем на кассе магазина или кафе, когда объявляют о зависании терминала, проводящего платежи банковских карт.

В соответствии с данными Центробанка, сумма покупок через новую систему СБП в первом квартале этого года составила 62,8 миллиарда рублей, при этом в мае 2022 года зафиксирован почти десятикратный рост объёма таких операций по сравнению с началом года. По мнению экспертов, это объясняется не только санкционными действиями Apple Pay и Google Pay, но и желанием торговых компаний стимулировать своих покупателей переходить на новый вид платежа, который позволяет бизнесу экономить на банковских услугах. Очевидно, что с увеличением программ лояльности объём платежей через QR будет только расти. Возможно, поэтому некоторые крупные банки в своих мобильных приложениях уже стали предоставлять возможность выполнения оплаты через QR-код без постоянного интернет-соединения. Пока такая опция особенно востребована у тех, кто хочет совершать покупки или расплачиваться в точках общепита, даже если нет с собой банковской карты или наличных.

Фото © Shutterstock Боитесь ли вы оплачивать через QR-код? 0 Таким способом ещё не платил, но хочу попробовать Оплатой через QR-код пользуюсь Пока этим способом платить опасаюсь

Авторы Максим Греков