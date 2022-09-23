В МИД указали на невыгодность открытого противостояния с США и НАТО

Открытое противостояние Москвы, Вашингтона и НАТО не в интересах России. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Открытое противостояние с США и НАТО, чреватое прямым военным столкновением, не в наших интересах", — сказал он в видеообращении к участникам Международной научной конференции в Дипломатической академии, которая посвящена 60-летию Карибского кризиса.

При этом дипломат выразил надежду, что и в администрации Джо Байдена осознают опасность неконтролируемой эскалации конфликта на Украине, особенно учитывая неоднократные заявления американских официальных лиц о ненаправлении в Незалежную военнослужащих.