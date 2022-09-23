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23 сентября, 14:47

В МИД указали на невыгодность открытого противостояния с США и НАТО

Рябков: Открытое противостояние Москвы с Вашингтоном и НАТО не в интересах России

Открытое противостояние Москвы, Вашингтона и НАТО не в интересах России. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Открытое противостояние с США и НАТО, чреватое прямым военным столкновением, не в наших интересах", — сказал он в видеообращении к участникам Международной научной конференции в Дипломатической академии, которая посвящена 60-летию Карибского кризиса.

При этом дипломат выразил надежду, что и в администрации Джо Байдена осознают опасность неконтролируемой эскалации конфликта на Украине, особенно учитывая неоднократные заявления американских официальных лиц о ненаправлении в Незалежную военнослужащих.

"На околонулевом уровне": В МИД РФ оценили отношения России и США

"На околонулевом уровне": В МИД РФ оценили отношения России и США

Ранее Рябков заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. Он подчеркнул, что критерии применения ядерного оружия описаны в военной доктрине и конкретизированы в "Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания" от 2 июня 2020 года.

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VK / МИД России

Артур Лапсаков

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