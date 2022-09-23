Ленинградский зоопарк показал водные процедуры толстенького хамелеона

"Не все знают, что хамелеоны, прямо как цветочки, нуждаются в поливе! Вода должна быть комнатной температуры и распыляться капельками рядом с хамелеоном. Рептилия не только охлаждает свои бочка, но и пьёт эту воду, широко открывая рот", — говорится в сообщении.