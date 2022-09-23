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23 сентября, 14:36

Ленинградский зоопарк показал водные процедуры толстенького хамелеона

Ленинградский зоопарк показал видео с утренним поливом упитанного хамелеона. На кадрах самка принимала душ и лениво ловила капельки воды ртом, прогуливаясь по террариуму, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Упитанный хамелеон принимает душ. Видео © Telegram / "Ленинградский зоопарк"

"Не все знают, что хамелеоны, прямо как цветочки, нуждаются в поливе! Вода должна быть комнатной температуры и распыляться капельками рядом с хамелеоном. Рептилия не только охлаждает свои бочка, но и пьёт эту воду, широко открывая рот", — говорится в сообщении.

В Ленинградском зоопарке появились волчата с "тёмными" именами

В Ленинградском зоопарке появились волчата с "тёмными" именами

Ранее Лайф рассказывал, что в Ленинградском зоопарке поселился скромный ягуар Ричард. Ему недавно исполнился год. Взрослого возраста кошка достигнет к трём-четырём годам. Нрав у Ричарда спокойный, осторожный и покладистый.

Обложка ©

Telegram / "Ленинградский зоопарк"

Григорий Воронцов

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