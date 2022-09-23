Ленинградский зоопарк показал водные процедуры толстенького хамелеона
Ленинградский зоопарк показал видео с утренним поливом упитанного хамелеона. На кадрах самка принимала душ и лениво ловила капельки воды ртом, прогуливаясь по террариуму, пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Упитанный хамелеон принимает душ. Видео © Telegram / "Ленинградский зоопарк"
"Не все знают, что хамелеоны, прямо как цветочки, нуждаются в поливе! Вода должна быть комнатной температуры и распыляться капельками рядом с хамелеоном. Рептилия не только охлаждает свои бочка, но и пьёт эту воду, широко открывая рот", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что в Ленинградском зоопарке поселился скромный ягуар Ричард. Ему недавно исполнился год. Взрослого возраста кошка достигнет к трём-четырём годам. Нрав у Ричарда спокойный, осторожный и покладистый.
Telegram / "Ленинградский зоопарк"